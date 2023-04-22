Глава Минобороны Швеции: К началу саммита в Вильнюсе рассчитываем вступить в НАТО

Швеция рассчитывает вступить в НАТО к началу саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года.

Швеция рассчитывает вступить в НАТО к началу саммита в Вильнюсе, который пройдет в июле этого года.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к Альянсу. Мы чувствуем сильную поддержку... Я имел честь принимать министра обороны Остина два дня назад в Швеции, и он сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом Альянса к Вильнюсскому саммиту", - отметил он.

Отметим, что Венгрия и Турция для вступления Швеции в НАТО выдвигали ряд требований. В частности, Турция требует отказаться от сотрудничества с террористическими организациями, а также экстрадировать террористов. Недавно Венгрия заявила о том, что во время осенней сессии парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Турция, со своей стороны, в июне планирует продолжить переговоры со Стокгольмом по данному вопросу.