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Глава Минобороны Румынии ожидает, что и другие страны НАТО войдут в противоминную группу

Глава Минобороны Румынии ожидает, что и другие страны НАТО войдут в противоминную группу Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр ожидает, что в противоминной военно-морской группе в Черном море, кроме Румынии, Турции и Болгарии, примут участие и другие страны - участницы НАТО.
Другие страны
11 января 2024 г. 20:37
Глава Минобороны Румынии ожидает, что и другие страны НАТО войдут в противоминную группу

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр ожидает, что в противоминной военно-морской группе в Черном море, кроме Румынии, Турции и Болгарии, примут участие и другие страны - участницы НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этоми говорится в сообщении, которое распространило румынское военное ведомство.

"С доверием ожидаю участия в будущем прибрежных партнеров НАТО, постоянных военно-морских групп НАТО и других союзных государств в целях укрепления взаимодействия в обеспечении безопасности Черного моря и евроатлантического региона", - сказал он.

Румынский министр подчеркнул важность подписания в Стамбуле меморандума о создании оперативной группы по борьбе с морскими минами в Черном море, в которой, наряду с Румынией, примут участие Турция и Болгария. "Как прибрежные страны и государства - члены НАТО мы несем ответственность за усилия по обеспечению безопасности Черного моря при поддержке и участии союзников", - сказал он.

"На национальном уровне мы стремимся добиться большего, - подчеркнул Тылвэр. - В прошлом месяце первый из двух минных тральщиков, приобретенных в Великобритании, поступил на вооружение румынских ВМС. Этот новый корабль, оснащенный технологией последнего поколения, внесет значительный вклад в поиски и нейтрализацию мин в Черном море".

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