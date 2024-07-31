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Глава Минобороны РФ предупредил американского коллегу о неуправляемой эскалации

Глава Минобороны РФ предупредил американского коллегу о неуправляемой эскалации Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля направил главе Пентагона "очень серьезное предостережение" о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.
Другие страны
31 июля 2024 г. 05:16
Глава Минобороны РФ предупредил американского коллегу о неуправляемой эскалации

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля направил главе Пентагона "очень серьезное предостережение" о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Киева и Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все контакты с американскими представителями на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам преследуют сугубо утилитарные цели. Недавний контакт министров обороны двух стран в этом плане не исключение", - сказал замминистра, комментируя состоявшийся разговор.

"С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона, - продолжил Рябков. - Сделано это предупреждение было во избежание дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми".

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Версия на азербайджанском языке Belousov Pentaqon rəhbərinə eskalasiya riski barədə xəbərdarlıq edib

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