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Глава Минобороны Польши: Страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы

Глава Минобороны Польши: Страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 5% ВВП только через 10 лет.
Другие страны
12 января 2025 г. 12:04
Глава Минобороны Польши: Страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы

Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 5% ВВП только через 10 лет.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Financial Times.

"На выполнение требований Трампа уйдет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли необходимо нести дополнительные расходы (на военные нужды - ред.)", - сказал он.

По словам министра, Польше также следует искать дополнительные возможности увеличить расходы на оборону.

"Если мы смогли позволить себе влезть в долги, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19, то мы, безусловно, должны найти деньги, чтобы обезопасить себя от войны", - отметил Косиняк-Камыш.

Ранее Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до уровня 5% от их ВВП. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выступил против требования будущего главы американской администрации.

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