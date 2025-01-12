Глава Минобороны Польши: Страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы

Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 5% ВВП только через 10 лет.

Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить военные расходы до 5% ВВП только через 10 лет.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Financial Times.

"На выполнение требований Трампа уйдет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли необходимо нести дополнительные расходы (на военные нужды - ред.)", - сказал он.

По словам министра, Польше также следует искать дополнительные возможности увеличить расходы на оборону.

"Если мы смогли позволить себе влезть в долги, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19, то мы, безусловно, должны найти деньги, чтобы обезопасить себя от войны", - отметил Косиняк-Камыш.

Ранее Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до уровня 5% от их ВВП. Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже выступил против требования будущего главы американской администрации.