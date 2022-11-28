Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России

Несмотря на нынешние события в Украине, не вижу прямой военной угрозы Норвегии со стороны России.

Несмотря на нынешние события в Украине, не вижу прямой военной угрозы Норвегии со стороны России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны скандинавской страны Бьёрн Арильд Грам заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава оборонного ведомства отметил, что после начала военных действий РФ на Украине взаимодействие между Норвегией и Россией изменилось.

"В то же время мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью. В какой-то момент все должно прийти в норму. Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому что эта ситуация также имеет долгосрочные последствия", - считает министр.

Грам пояснил, что теперь только три гавани в Норвегии открыты для рыбацких лодок.

"На фоне нынешних событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность. Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы", - добавил он.