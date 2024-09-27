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Глава Минобороны: Литва в ноябре планирует подписать контракт на закупку танков Leopard

Глава Минобороны: Литва в ноябре планирует подписать контракт на закупку танков Leopard Литва планирует подписать контракт на закупку танков Leopard 2 в ноябре.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 12:25
Глава Минобороны: Литва в ноябре планирует подписать контракт на закупку танков Leopard

Литва планирует подписать контракт на закупку танков Leopard 2 в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на литовские СМИ, об этом сообщил министр обороны Лауринас Касчюнас.

"В октябре состоится Государственный совет обороны, на котором мы примем окончательное решение по контракту для создания танкового батальона. Я определенно могу это подтвердить. Если решение будет положительным, мы можем подписать контракт на создание танковых батальонов в ноябре и, без сомнения, выбранной платформой будут танки Leopard", - сказал он.

Закупка танков будет осуществляться поэтапно, чтобы выделить больше средств на ПВО.

Литва объявила о планах закупить танки Leopard для создания собственной дивизии в начале этого года. Тогда Минобороны приступило к переговорам с германским производителем Krauss-Maffei Wegmann.

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