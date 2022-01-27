О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину

Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину.
Другие страны
27 января 2022 г. 03:36
Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину

Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Наша сохраняющаяся приверженность операции "Объединитель" гарантирует поддержку со стороны вооруженных сил Канады армии Украины, чтобы та могла защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину", - сказал Трюдо.

Он добавил, что в рамках поддержки Киеву канадское правительство нарастит в ближайшее время присутствие военнослужащих страны в Украине на 60 человек в дополнение к уже находящимся там 200.

Трюдо подчеркнул, что численность канадского контингента на Украине со временем будет увеличена до 400 человек. Глава кабмина Канады также добавил, что Оттава намерена продолжить поставлять Киеву нелетальное вооружение, оказывать поддержку в борьбе с кибератаками и делиться разведывательной информацией.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами на Украине и во всем регионе", - резюмировал Трюдо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynadakı kontingentinin sayını artıracaq

Самое читаемое

Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
ФотоВо Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
21 января 2022 г. 22:54
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi