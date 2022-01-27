Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину

Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину.

Министр обороны Канады Анита Ананд в предстоящие дни посетит с визитом Латвию и Украину.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Наша сохраняющаяся приверженность операции "Объединитель" гарантирует поддержку со стороны вооруженных сил Канады армии Украины, чтобы та могла защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность. Министр Ананд в ближайшие дни посетит с визитом Латвию и Украину", - сказал Трюдо.

Он добавил, что в рамках поддержки Киеву канадское правительство нарастит в ближайшее время присутствие военнослужащих страны в Украине на 60 человек в дополнение к уже находящимся там 200.

Трюдо подчеркнул, что численность канадского контингента на Украине со временем будет увеличена до 400 человек. Глава кабмина Канады также добавил, что Оттава намерена продолжить поставлять Киеву нелетальное вооружение, оказывать поддержку в борьбе с кибератаками и делиться разведывательной информацией.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами на Украине и во всем регионе", - резюмировал Трюдо.