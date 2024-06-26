Глава Минобороны Израиля заявил о поддержке плана Байдена по Газе

Израиль поддерживает предложение президента США Джо Байдена по соглашению о перемирии в секторе Газа, теперь согласиться на него должны представители радикального палестинского движения ХАМАС.

Израиль поддерживает предложение президента США Джо Байдена по соглашению о перемирии в секторе Газа, теперь согласиться на него должны представители радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант в видеообращении, записанном в ходе его визита в Вашингтон.

Галант подчеркнул, что Израиль в первую очередь стремится вернуть удерживаемых в Газе заложников домой и защитить свой народ.

"Но да будет известно, наша война ведется не с народом Газы. Наша война ведется не с народом Ливана. Наша война ведется против ХАМАС, "Хезболлах" и их покровителя - иранского режима. Мы привержены - и я лично привержен - содействию доставке необходимой гуманитарной помощи в Газу. Мы боремся только с теми, кто стремится причинить нам вред", - добавил он.