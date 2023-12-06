Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери.
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"ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля с воздуха, моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны", - отметил он.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.