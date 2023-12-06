Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери.

Палестинское радикальное движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на пресс-конференции.

"ХАМАС теряет контроль, несет потери, и это достигается за счет решительных и мощных действий бойцов Армии обороны Израиля с воздуха, моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны, впечатляющи и точны", - отметил он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.