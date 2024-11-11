Глава Минобороны Израиля: Ядерные объекты Ирана уязвимее, чем когда-либо

Иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского Минобороны со ссылкой на заявление новоназначенного главы ведомства Исраэля Каца на встрече с начальником Генштаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом.
"Одна из главных задач - Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи - устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия", - заявил Кац.
Говоря о предотвращении ядерной угрозы Израилю со стороны Ирана глава Минобороны отметил, что это вполне осуществимо и на эту тему в Израиле "существует широкий национальный консенсус".