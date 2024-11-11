Глава Минобороны Израиля: Ядерные объекты Ирана уязвимее, чем когда-либо

Иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля.

Иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского Минобороны со ссылкой на заявление новоназначенного главы ведомства Исраэля Каца на встрече с начальником Генштаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом.

"Одна из главных задач - Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи - устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия", - заявил Кац.

Говоря о предотвращении ядерной угрозы Израилю со стороны Ирана глава Минобороны отметил, что это вполне осуществимо и на эту тему в Израиле "существует широкий национальный консенсус".