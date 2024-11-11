О нас

Глава Минобороны Израиля: Ядерные объекты Ирана уязвимее, чем когда-либо

Глава Минобороны Израиля: Ядерные объекты Ирана уязвимее, чем когда-либо Иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля.
Другие страны
11 ноября 2024 г. 23:35
Глава Минобороны Израиля: Ядерные объекты Ирана уязвимее, чем когда-либо

Иранские ядерные объекты стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба израильского Минобороны со ссылкой на заявление новоназначенного главы ведомства Исраэля Каца на встрече с начальником Генштаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом.

"Одна из главных задач - Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи - устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия", - заявил Кац.

Говоря о предотвращении ядерной угрозы Израилю со стороны Ирана глава Минобороны отметил, что это вполне осуществимо и на эту тему в Израиле "существует широкий национальный консенсус".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi