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Глава Минобороны Израиля: Переходим к полномасштабному наступлению

Глава Минобороны Израиля: Переходим к полномасштабному наступлению Я снял все ограничения, мы взяли под контроль приграничную полосу и переходим к полномасштабному наступлению.
Другие страны
10 октября 2023 г. 21:28
Глава Минобороны Израиля: Переходим к полномасштабному наступлению

Я снял все ограничения, мы взяли под контроль приграничную полосу и переходим к полномасштабному наступлению.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военными.

"Кто бы ни пришел ... убивать женщин, переживших Холокост, – мы уничтожим их", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он отметил, что боевики ХАМАС совершили резню в израильских поселениях.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян превысило 1 тыс., еще не менее 2 616 человек получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin müdafiə naziri: “Genişmiqyaslı hücuma keçirik”

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