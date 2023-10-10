Глава Минобороны Израиля: Переходим к полномасштабному наступлению

Я снял все ограничения, мы взяли под контроль приграничную полосу и переходим к полномасштабному наступлению.
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"Кто бы ни пришел ... убивать женщин, переживших Холокост, – мы уничтожим их", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Он отметил, что боевики ХАМАС совершили резню в израильских поселениях.
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".
Число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян превысило 1 тыс., еще не менее 2 616 человек получили ранения.