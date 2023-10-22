Глава Минобороны Израиля: Операция в секторе Газа может занять до трех месяцев

Израильская военная операция в секторе Газа может занять от месяца до трех.
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По его словам, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве, по ее итогам радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена.
"Это должны быть последние наземные маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", - сказал министр в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.
Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.