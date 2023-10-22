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Глава Минобороны Израиля: Операция в секторе Газа может занять до трех месяцев

Глава Минобороны Израиля: Операция в секторе Газа может занять до трех месяцев Израильская военная операция в секторе Газа может занять от месяца до трех.
Другие страны
22 октября 2023 г. 23:26
Глава Минобороны Израиля: Операция в секторе Газа может занять до трех месяцев

Израильская военная операция в секторе Газа может занять от месяца до трех.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, это должна быть последняя наземная операция Израиля в анклаве, по ее итогам радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть полностью уничтожена.

"Это должны быть последние наземные маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", - сказал министр в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Yoav Qalant: “Qəzza zolağında əməliyyat üç aya qədər çəkə bilər”

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