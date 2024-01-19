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Глава Минобороны Израиля допустил ухудшение ситуации на границе с Ливаном

Глава Минобороны Израиля допустил ухудшение ситуации на границе с Ливаном Израилю надо принимать в расчет возможность серьезной дестабилизации обстановки на границе с Ливаном.
Другие страны
19 января 2024 г. 02:15
Глава Минобороны Израиля допустил ухудшение ситуации на границе с Ливаном

Израилю надо принимать в расчет возможность серьезной дестабилизации обстановки на границе с Ливаном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.

"Израиль должен учитывать вероятность ухудшения обстановки с безопасностью на севере", - отметил он.

По словам главы израильского Минобороны, если такое случится, "мы заставим заплатить серьезную цену движение "Хезболла" и Ливан, но жертвы будут и здесь".

Галант отметил, что Израиль добивается возвращения 80 тыс. перемещенных лиц обратно на север Израиля дипломатическим путем, но если этот вариант не сработает, израильтянам потребуется "создать такие условия в сфере безопасности, которые дадут людям возможность вернуться".

Также Галлант заявил, что группировка ХАМАС слабеет, у нее нет материальных запасов и людских резервов, она не контролирует ситуацию.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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