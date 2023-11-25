О нас

Глава минобороны Израиля: Армия страны не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

Глава минобороны Израиля: Армия страны не уйдет из Газы до освобождения всех заложников Израильские военные не уйдут из сектора Газа, пока все удерживаемые палестинскими радикалами заложники не будут освобождены, армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, все дальнейшие переговоры с ними будут вестись под огнем.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 23:02
Глава минобороны Израиля: Армия страны не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

Израильские военные не уйдут из сектора Газа, пока все удерживаемые палестинскими радикалами заложники не будут освобождены, армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, все дальнейшие переговоры с ними будут вестись под огнем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки внутрь сектора Газа.

"Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников - а их еще много", - заявил во время общения с военными в Газе министр, слова которого распространила пресс-служба Минобороны.

Он добавил, что нынешняя гуманитарная пауза в анклаве будет короткой, а все дальнейшие переговоры с ХАМАС "будут вестись под огнем".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Австрии в результате падения легкомоторного самолета погибли четыре человека
В Австрии в результате падения легкомоторного самолета погибли четыре человека
25 ноября 2023 г. 22:43
Китай вытеснил эсминец США из территориальных вод КНР
Китай вытеснил эсминец США из территориальных вод КНР
25 ноября 2023 г. 21:36
Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы
Армия Израиля планирует возобновить операцию в Газе сразу после паузы
25 ноября 2023 г. 21:01
Сводные батальоны на восточном фланге НАТО могут расширить до бригады
Сводные батальоны на восточном фланге НАТО могут расширить до бригады
25 ноября 2023 г. 20:47
На юге Индии в давке на концерте погибли четыре студента
На юге Индии в давке на концерте погибли четыре студента
25 ноября 2023 г. 20:30
Макрон: Женщины во Франции страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия
Макрон: Женщины во Франции страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия
25 ноября 2023 г. 20:19
ЦАХАЛ: Колонна из 50 грузовиков доставила гумпомощь на север сектора Газа
ЦАХАЛ: Колонна из 50 грузовиков доставила гумпомощь на север сектора Газа
25 ноября 2023 г. 18:45
В Японии обеспокоены военной активностью Китая
В Японии обеспокоены военной активностью Китая
25 ноября 2023 г. 18:14
Во Франции отметили потребность страны в мигрантах в промышленности в ближайшие 10 лет
Во Франции отметили потребность страны в мигрантах в промышленности в ближайшие 10 лет
25 ноября 2023 г. 17:59
Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере
Новак: Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере
25 ноября 2023 г. 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi