Глава минобороны Израиля: Армия страны не уйдет из Газы до освобождения всех заложников

Израильские военные не уйдут из сектора Газа, пока все удерживаемые палестинскими радикалами заложники не будут освобождены, армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, все дальнейшие переговоры с ними будут вестись под огнем.

Израильские военные не уйдут из сектора Газа, пока все удерживаемые палестинскими радикалами заложники не будут освобождены, армия продолжит оказывать давление на ХАМАС, все дальнейшие переговоры с ними будут вестись под огнем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки внутрь сектора Газа.

"Мы не можем покинуть Газу и остановить войну, пока мы не достигнем ситуации, при которой мы вернем всех заложников - а их еще много", - заявил во время общения с военными в Газе министр, слова которого распространила пресс-служба Минобороны.

Он добавил, что нынешняя гуманитарная пауза в анклаве будет короткой, а все дальнейшие переговоры с ХАМАС "будут вестись под огнем".