Глава Минобороны Индии провел совещание в связи со столкновениями на границе с КНР

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел во вторник совещание высокопоставленных военных чиновников в связи с недавними столкновениями между индийскими и китайскими военнослужащими на границе в районе штата Аруначал-Прадеш.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел во вторник совещание высокопоставленных военных чиновников в связи с недавними столкновениями между индийскими и китайскими военнослужащими на границе в районе штата Аруначал-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Times of India.

Ожидается, что глава индийского военного ведомства сегодня выступит с заявлением в связи с последними инцидентами.

"Между китайскими и индийскими войсками произошел рукопашный бой. Индийские войска не позволили войскам НОАК войти на нашу территорию", - сообщает Reuters со слов Сингха.

Как отметил в свою очередь телеканал NDTV, индийские военно-воздушные силы осуществляют активное патрулирование над граничащим с Китаем штатом.