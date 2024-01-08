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Глава Минобороны Индии обсудит в Великобритании развитие оборонного партнерства

Глава Минобороны Индии обсудит в Великобритании развитие оборонного партнерства Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Лондон с двухдневным визитом с 8 по 10 января, в ходе которого обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Другие страны
8 января 2024 г. 12:46
Глава Минобороны Индии обсудит в Великобритании развитие оборонного партнерства

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Лондон с двухдневным визитом с 8 по 10 января, в ходе которого обсудит вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в соцсети "X".

"Я буду в Лондоне (Великобритания) с 8 по 10 января, проведу двустороннюю встречу с моим британским коллегой Грантом Шэппсом. С нетерпением жду обсуждения широкого спектра вопросов обороны, безопасности и промышленного сотрудничества", - отметил Сингх.

Пресс-служба правительства Индии сообщила, что главу Минобороны Индии примут премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава МИД Дэвид Кэмерон.

Сингх также будет общаться с главами компаний оборонной промышленности Великобритании и с индийским сообществом.

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