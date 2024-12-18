Глава Минобороны: Германия готова отправить миротворцев в Украину

Германия готова направить свои миротворческие силы в Украину при условии достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, при этом обе стороны должны согласиться на такой шаг.

Германия готова направить свои миротворческие силы в Украину при условии достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, при этом обе стороны должны согласиться на такой шаг.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он подчеркнул, что сейчас преждевременно обсуждать какие-либо формы военного присутствия в Украине, так как активные мирные переговоры пока ведутся.

"В случае достижения перемирия западному сообществу, нашим партнерам по НАТО, а также, возможно, ООН и Евросоюзу предстоит обсудить, как можно обеспечить мир и соблюдение этого перемирия. И, конечно, Германия как крупнейшая экономика Европы может сыграть важную роль в этом процессе", — отметил Писториус.