Глава Минобороны: Германия готова отправить миротворцев в Украину

Германия готова направить свои миротворческие силы в Украину при условии достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом, при этом обе стороны должны согласиться на такой шаг.
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Он подчеркнул, что сейчас преждевременно обсуждать какие-либо формы военного присутствия в Украине, так как активные мирные переговоры пока ведутся.
"В случае достижения перемирия западному сообществу, нашим партнерам по НАТО, а также, возможно, ООН и Евросоюзу предстоит обсудить, как можно обеспечить мир и соблюдение этого перемирия. И, конечно, Германия как крупнейшая экономика Европы может сыграть важную роль в этом процессе", — отметил Писториус.