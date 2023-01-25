Глава Минобороны Германии: Украина получит танки Leopard 2 через 3 месяца

Германия передаст Украине свои танки Leopard 2 через примерно три месяца.

Германия передаст Украине свои танки Leopard 2 через примерно три месяца.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса .

"Танки Leopard 2 могут поступить в Украину примерно через три месяца. Сначала украинские экипажи проведут учения, а затем уже танки отправят в Киев", - заявил он.

В свою очередь глава германского Минобороны назвал принятое сегодня решение о поставках Leopard 2 в Украину "историческим".

"Германия будет обсуждать дальнейшие поставки систем вооружений в Украину, пока будет продолжаться война", - заверил Писториус.