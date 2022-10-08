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Глава Минобороны Германии открыла штаб бригады НАТО в Литве

Глава Минобороны Германии открыла штаб бригады НАТО в Литве Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, находящаяся с визитом в Литве, официально открыла штаб бригады НАТО, которую формирует Бундесвер и припишет ее к Литве.
Другие страны
8 октября 2022 г. 19:47
Глава Минобороны Германии открыла штаб бригады НАТО в Литве

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, находящаяся с визитом в Литве, официально открыла штаб бригады НАТО, которую формирует Бундесвер и припишет ее к Литве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило Минобороны республики.

"Министр Ламбрехт и ее литовский коллега Арвидас Анушаускас объявили об официальном открытии штаба, команда которого прибыла в Литву в начале сентября", - говорится в сообщении.

Штабисты Германии прибыли паромом из Киля в Клайпеду. В команде насчитывается около 100 человек. Была также доставлена необходимая техника, состав которой не уточнялся. Подразделение проследовало в Руклу, где приступило к формированию штабного звена бригады.

Отметим, что в военном городке в Рукле Йонавского района дислоцирован сводный батальон НАТО передового базирования, руководство которым взяла на себя Германия. Аналогичную роль Берлин сыграет при формировании бригады альянса, решение о размещении которой в Литве было принято на саммите НАТО в июне.

Подразделения бригады будут пока находиться на месте своей постоянной дислокации в Германии. Намечена их регулярная переброска в Литву для участия в совместных учениях с целью освоения театра возможных боевых действий.

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