Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев в Украину

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус не исключает возможности участия страны в миротворческих силах после прекращения огня в Украине.

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус не исключает возможности участия страны в миротворческих силах после прекращения огня в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Tagesschau.

"Мы готовимся, разыгрываем сценарии, но мы делаем это конфиденциально. Сейчас еще не время публично это обсуждать. В конце концов, вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от того, каковы условия", – сказал Писториус.

Он пояснил, что если будет прекращение огня и если кто-то решит принять миротворческие меры с помощью военных средств, то это будет зависеть от типа мандата, объема требований и согласия воюющих сторон.

Отмечается, что при этом канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих в Украину во время боевых действий.

Он добавил, что рано говорить на тему отправки миротворческих сил в Украину, однако она может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии.