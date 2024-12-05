О нас

Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев в Украину

Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев в Украину Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус не исключает возможности участия страны в миротворческих силах после прекращения огня в Украине.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 22:58
Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев в Украину

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус не исключает возможности участия страны в миротворческих силах после прекращения огня в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает Tagesschau.

"Мы готовимся, разыгрываем сценарии, но мы делаем это конфиденциально. Сейчас еще не время публично это обсуждать. В конце концов, вопрос о военном участии в миротворческих силах будет зависеть от того, каковы условия", – сказал Писториус.

Он пояснил, что если будет прекращение огня и если кто-то решит принять миротворческие меры с помощью военных средств, то это будет зависеть от типа мандата, объема требований и согласия воюющих сторон.

Отмечается, что при этом канцлер Германии Олаф Шольц не рассматривает возможность отправки немецких военнослужащих в Украину во время боевых действий.

Он добавил, что рано говорить на тему отправки миротворческих сил в Украину, однако она может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Германии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi