Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против заморозки нынешнего конфликта в Украине.
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"В конце концов, это помогло бы только президенту РФ Владимиру Путину", - утверждал Писториус в ходе визита в Варшаву.
Он посчитал, что это позиция, которую можно занять, чтобы высказаться за мир.
"Однако, не может быть навязанного мира или мира, который приведет к этому, прекращения огня или замораживания конфликта, при котором Россия в конце станет сильнее и продолжит конфликт", - подчеркнул Писториус.