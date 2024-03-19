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Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта в Украине

Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта в Украине Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против заморозки нынешнего конфликта в Украине.
Другие страны
19 марта 2024 г. 02:17
Глава Минобороны ФРГ выступил против заморозки конфликта в Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против заморозки нынешнего конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, таким образом он дистанцировался от заявлений лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольфа Мютцениха о замораживании конфликта.

"В конце концов, это помогло бы только президенту РФ Владимиру Путину", - утверждал Писториус в ходе визита в Варшаву.

Он посчитал, что это позиция, которую можно занять, чтобы высказаться за мир.

"Однако, не может быть навязанного мира или мира, который приведет к этому, прекращения огня или замораживания конфликта, при котором Россия в конце станет сильнее и продолжит конфликт", - подчеркнул Писториус.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın müdafiə naziri Ukraynadakı münaqişənin dondurulmasının əleyhinə çıxış edib

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