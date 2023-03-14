Глава Минобороны ФРГ Писториус намерен реорганизовать руководство бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус решил кардинально реорганизовать руководство бундесвера.
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Вместо генерала Эберхарда Цорна, занимавшего эту должность, генеральным инспектором станет генерал-майор Карстен Брoйер. Министерство обороны пока не подтвердило официально новые назначения.
Генеральный инспектор не только выполняет функции самого высокопоставленного военнослужащего в вооруженных силах ФРГ, он также занимает важную должность в министерстве, аналогичную должности государственного секретаря. В то же время генеральный инспектор является главным военным советником федерального канцлера. В его подчинении находятся генеральные инспекторы, отвечающие за отдельно взятые рода войск. В случае войны генеральному инспектору подчиняется и главнокомандующий вооруженными силами.
59-летний Карстен Брoйер в настоящее время является главой территориального командования бундесвера. Брoйер стал известен в прошлом году, когда Олаф Шольц назначил его главой кризисной группы для борьбы с пандемией коронавируса.