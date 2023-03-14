Глава Минобороны ФРГ Писториус намерен реорганизовать руководство бундесвера

Министр обороны Германии Борис Писториус решил кардинально реорганизовать руководство бундесвера.

Министр обороны Германии Борис Писториус решил кардинально реорганизовать руководство бундесвера.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Der Spiegel, министр сменил генерального инспектора бундесвера (вооруженные силы Германии).

Вместо генерала Эберхарда Цорна, занимавшего эту должность, генеральным инспектором станет генерал-майор Карстен Брoйер. Министерство обороны пока не подтвердило официально новые назначения.

Генеральный инспектор не только выполняет функции самого высокопоставленного военнослужащего в вооруженных силах ФРГ, он также занимает важную должность в министерстве, аналогичную должности государственного секретаря. В то же время генеральный инспектор является главным военным советником федерального канцлера. В его подчинении находятся генеральные инспекторы, отвечающие за отдельно взятые рода войск. В случае войны генеральному инспектору подчиняется и главнокомандующий вооруженными силами.

59-летний Карстен Брoйер в настоящее время является главой территориального командования бундесвера. Брoйер стал известен в прошлом году, когда Олаф Шольц назначил его главой кризисной группы для борьбы с пандемией коронавируса.