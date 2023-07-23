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Глава минобороны ФРГ отменил визит в Ирак

Глава минобороны ФРГ отменил визит в Ирак Министр обороны Германии Борис Писториус отменил запланированный на воскресенье визит в Ирак по соображениям безопасности.
Другие страны
23 июля 2023 г. 20:19
Глава минобороны ФРГ отменил визит в Ирак

Министр обороны Германии Борис Писториус отменил запланированный на воскресенье визит в Ирак по соображениям безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

После того, как 20 июля протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог, Федеральное ведомство уголовной полиции Германии выступило против поездки Писториуса в Ирак. Как отметили в ведомстве, не стоит исключать дальнейших протестов и обострения ситуации. Кроме того, было принято решение о защите сотрудников германского представительства в Багдаде.

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