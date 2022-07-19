Глава Минобороны ФРГ: Берлин намерен и дальше поддерживать Киев

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что средства, которые Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт признала, что средства, которые Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила во вторник во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм.

"Мы больше не можем много отдавать [из запасов] Бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает", - приводит слова Ламбрехт газета Die Welt. В то же время она заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев.

"Украина может рассчитывать на то, что мы продолжим поддерживать ее в будущем", - подчеркнула глава Минобороны Германии, уточнив, что "у нее очень доверительные и конструктивные отношения с ее украинским коллегой Алексеем Резниковым". В этом контексте Ламбрехт напомнила, что Германия уже поставила Киеву часть самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.