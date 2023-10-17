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Глава Минобороны Франции заявил о планах продажи Армении оборонительного оружия

Глава Минобороны Франции заявил о планах продажи Армении оборонительного оружия Франция продаст Армении вооружение оборонительного характера.
Другие страны
17 октября 2023 г. 16:46
Глава Минобороны Франции заявил о планах продажи Армении оборонительного оружия

Франция продаст Армении вооружение оборонительного характера.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на обсуждении оборонного бюджета страны в Сенате (верхней палате парламента).

"Глава государства (Эмманюэль Макрон) четко определил, что наша повестка - продажа оборонительного оружия, потому что наши обсуждения с Арменией именно об этом", - сказал Лекорню.

Он сообщил сенаторам, что намерен обсудить с министром обороны Армении Суреном Папикяном вопросы доработки оперативных и конкретных мер сотрудничества.

3 октября глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Ереване заявила, что Париж готов заключить с Ереваном соглашение о предоставлении военной техники.

Она отметила, что не может предоставить детали, но "ряд вопросов уже согласованы между Парижем и Ереваном".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что речь идет о содействии со стороны Франции оборонительным возможностям Армении.

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Версия на английском языке French defense minister announces plans to sell defensive weapons to Armenia

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