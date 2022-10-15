Глава Минобороны Финляндии заявил о начале новой холодной войны

Глава Минобороны Финляндии заявил о начале новой холодной войны

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что мир находится в начале новой холодной войны. Как передаёт Report, об этом он сказал в интервью изданию Express. Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны. Отношения между

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Мир находится в начале новой холодной войны.



Как передает Report, об этом в интервью изданию Express заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен.



"Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны. Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго", - считает министр.



Кайкконен отметил, что нужно добиваться прекращения конфликта, однако он сомневается, что сейчас это возможно. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook