Глава Минобороны Финляндии заявил о начале новой холодной войны

Мир находится в начале новой холодной войны.
Как передает Report, об этом в интервью изданию Express заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен.
"Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны. Отношения между Москвой и ЕС с НАТО будут плохими еще очень долго", - считает министр.
Кайкконен отметил, что нужно добиваться прекращения конфликта, однако он сомневается, что сейчас это возможно.
Глава Минобороны Финляндии заявил о начале новой холодной войныГлава Минобороны Финляндии заявил о начале новой холодной войны Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что мир находится в начале новой холодной войны. Как передаёт Report, об этом он сказал в интервью изданию Express. Итак, мы находимся в начале очень долгой новой холодной войны. Отношения между
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15 октября 2022 г. 19:56
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Мир находится в начале новой холодной войны.
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