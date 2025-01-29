Глава Минобороны Эстонии предложил обязать суда платить за проход по Балтийскому морю

Эстония предложила обязать корабли платить за проход по Балтийскому морю.
Как передает Report, об этом глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил в интервью агентству Reuters.
"Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что компании будут платить при прохождении через Датские проливы, потому что это, по сути, страховой взнос на случай повреждения кабелей", - сказал министр.
По его словам, для предотвращения аварий на кабелях в ближайшее время в акватории могут установить специальные датчики для обнаружения якорей, а также ограждения для защиты инфраструктуры.
Отметим, что 26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения. Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector.