Глава Минобороны Дании считает возможным конфликт России и НАТО

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает возможным нападение России на НАТО.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Jyllands-Posten.
Глава оборонного ведомства отметил, что если раньше он исходил из тезиса, что у России есть такое желание, то теперь он говорит о ее способности к быстрым действиям в этом направлении, и Дании необходимо быть готовой к такому развитию событий.
"Дело в том, что НАТО подвергнется нападению русских. Раньше не предполагалось, что это может произойти. Теперь все полностью изменилось", - утверждал политик.
По его словам, ситуация серьезная, и инвестиции в оборону должны быть выдвинуты на передний план.