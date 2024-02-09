President
О нас

Глава Минобороны Дании считает возможным конфликт России и НАТО

Глава Минобороны Дании считает возможным конфликт России и НАТО Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает возможным нападение России на НАТО.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 22:40
Глава Минобороны Дании считает возможным конфликт России и НАТО

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает возможным нападение России на НАТО.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Jyllands-Posten.

Глава оборонного ведомства отметил, что если раньше он исходил из тезиса, что у России есть такое желание, то теперь он говорит о ее способности к быстрым действиям в этом направлении, и Дании необходимо быть готовой к такому развитию событий.

"Дело в том, что НАТО подвергнется нападению русских. Раньше не предполагалось, что это может произойти. Теперь все полностью изменилось", - утверждал политик.

По его словам, ситуация серьезная, и инвестиции в оборону должны быть выдвинуты на передний план.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
Майя Санду поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах
9 февраля 2024 г. 19:40
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi