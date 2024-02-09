Глава Минобороны Дании считает возможным конфликт России и НАТО

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает возможным нападение России на НАТО.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен считает возможным нападение России на НАТО.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Jyllands-Posten.

Глава оборонного ведомства отметил, что если раньше он исходил из тезиса, что у России есть такое желание, то теперь он говорит о ее способности к быстрым действиям в этом направлении, и Дании необходимо быть готовой к такому развитию событий.

"Дело в том, что НАТО подвергнется нападению русских. Раньше не предполагалось, что это может произойти. Теперь все полностью изменилось", - утверждал политик.

По его словам, ситуация серьезная, и инвестиции в оборону должны быть выдвинуты на передний план.