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Глава Минобороны Британии отказался от визита в Одессу из соображений безопасности

Глава Минобороны Британии отказался от визита в Одессу из соображений безопасности Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу во время своего последнего визита в Украину, состоявшегося 7 марта.
Другие страны
17 марта 2024 г. 04:26
Глава Минобороны Британии отказался от визита в Одессу из соображений безопасности

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу во время своего последнего визита в Украину, состоявшегося 7 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Sunday Times, корреспондент которой сопровождал министра в поездке.

Издание отмечает, что Шэппс должен был посетить Одессу после переговоров с украинским руководством в Киеве, но в последний момент от второй части программы пришлось отказаться. По данным The Sunday Times, причиной стало наличие имевшейся "реальной целенаправленной угрозы ракетного удара", на которую указала британская разведка.

В статье говорится, что несмотря на попытки ведомства держать план визита в секрете, "русским стало известно" о том, что Шэппс собирается в Одессу.

Газета также указывает, что эта поездка должна была состояться на следующий день после того, как в городе якобы произошел взрыв в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и посещавшего Одессу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Odessa səfərindən imtina edib

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