Глава Минобороны Британии намерен сделать Шойгу предупреждение

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что гипотетическое вторжение РФ в Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.
Как отмечает издание, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины.
The Times также обращает внимание, что это будет первый визит главы британского Минобороны в Москву за более чем 20 лет.