Глава Минобороны Британии намерен сделать Шойгу предупреждение

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что гипотетическое вторжение РФ в Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что гипотетическое вторжение РФ в Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times в статье, опубликованной в преддверии намеченного на пятницу визита Уоллеса в Москву.

Как отмечает издание, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины.

The Times также обращает внимание, что это будет первый визит главы британского Минобороны в Москву за более чем 20 лет.