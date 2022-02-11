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Глава Минобороны Британии намерен сделать Шойгу предупреждение

Глава Минобороны Британии намерен сделать Шойгу предупреждение Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что гипотетическое вторжение РФ в Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 08:44
Глава Минобороны Британии намерен сделать Шойгу предупреждение

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сделает предупреждение, что гипотетическое вторжение РФ в Украину станет шагом, от которого не выиграет никто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times в статье, опубликованной в преддверии намеченного на пятницу визита Уоллеса в Москву.

Как отмечает издание, британский министр отправится в Россию с новым пакетом санкций, чтобы попытаться убедить власти России в необходимости деэскалации ситуации вокруг Украины.

The Times также обращает внимание, что это будет первый визит главы британского Минобороны в Москву за более чем 20 лет.

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Версия на английском языке UK's Wallace to warn Russia's Shoigu of sanctions
Версия на азербайджанском языке Times: Britaniyanın müdafiə naziri Şoyquya xəbərdarlıq etmək niyyətindədir

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