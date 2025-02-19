Глава Минобороны Бельгии допустил отправку военных в Украину

В Бельгии допустили отправку военных страны в Украину.
Как передает Report со ссылкой на газета Financial Times, об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.
"Министр обороны Бельгии... заявил, что открыт для отправки своих войск в Украину - при определенных условиях", - пишет издание.
Отправка войск для поддержания порядка в регионе возможна только после заключения мирного договора между Россией и Украиной.
Франкен отметил, что Бельгия не сможет предоставить тысячи солдат, однако Брюссель всегда помогает своим союзникам.