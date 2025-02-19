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Глава Минобороны Бельгии допустил отправку военных в Украину

Глава Минобороны Бельгии допустил отправку военных в Украину В Бельгии допустили отправку военных страны в Украину.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 12:59
Глава Минобороны Бельгии допустил отправку военных в Украину

В Бельгии допустили отправку военных страны в Украину.

Как передает Report со ссылкой на газета Financial Times, об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

"Министр обороны Бельгии... заявил, что открыт для отправки своих войск в Украину - при определенных условиях", - пишет издание.

Отправка войск для поддержания порядка в регионе возможна только после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Франкен отметил, что Бельгия не сможет предоставить тысячи солдат, однако Брюссель всегда помогает своим союзникам.

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