Глава Минобороны Австралии: Рассчитываем на помощь США в производстве ракет

Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет.

Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз по итогам ежегодных переговоров в формате "два плюс два" AUSMIN в Брисбене.

"Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он.

По словам министра, также принято обязательство усилить присутствие американских сил на северных базах Австралии, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов.

"Увеличится также число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды", - отметил Марлз.