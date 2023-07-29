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Глава Минобороны Австралии: Рассчитываем на помощь США в производстве ракет

Глава Минобороны Австралии: Рассчитываем на помощь США в производстве ракет Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет.
Другие страны
29 июля 2023 г. 10:55
Глава Минобороны Австралии: Рассчитываем на помощь США в производстве ракет

Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз по итогам ежегодных переговоров в формате "два плюс два" AUSMIN в Брисбене.

"Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он.

По словам министра, также принято обязательство усилить присутствие американских сил на северных базах Австралии, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов.

"Увеличится также число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды", - отметил Марлз.

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