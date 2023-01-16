Глава Минфина США встретится с вице-премьером Госсовета Китая

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в среду проведет встречу с министром финансов США Джанет Йеллен в Цюрихе.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в среду проведет встречу с министром финансов США Джанет Йеллен в Цюрихе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство коммерции КНР.

"Торгово-экономические блоки Китая и США поддерживают хорошее взаимодействие. Для реализации важного консенсуса, достигнутого в ходе встречи глав двух государств на Бали, а также усиления координации в сфере финансов и макрополитики вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 18 января проведет в швейцарском Цюрихе встречу с министром финансов США Джанет Йеллен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.