Глава Минфина США встретилась с официальными лицами ряда стран

Министр финансов США Джанет Йеллен провела двусторонние встречи с высокопоставленными чиновниками из Саудовской Аравии, Австралии, Южной Африки и Сингапура на полях заседания глав финансовых ведомств и центробанков G20 в Индонезии.

Министр финансов США Джанет Йеллен провела двусторонние встречи с высокопоставленными чиновниками из Саудовской Аравии, Австралии, Южной Африки и Сингапура на полях заседания глав финансовых ведомств и центробанков G20 в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил Минфин США.

Йеллен призвала эти страны поддержать идею "потолка" цен на поставки нефти из России с целью сокращения ее доходов, поскольку боевые действия РФ в Украине привела к глобальным проблемам с ценами на продовольствие, энергоресурсы и другие товары.

Она также подчеркнула важность принятия мер на G20 для решения глобального кризиса продовольственной безопасности.