Глава Минфина США призвала ЕС объединить усилия для снижения уязвимости от Китая

Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Соединенные Штаты и Евросоюз координировать шаги для снижения уязвимости от КНР.

Глава Минфина США Джанет Йеллен призвала Соединенные Штаты и Евросоюз координировать шаги для снижения уязвимости от КНР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", она заявила об этом на экономическом форуме в Брюсселе.

"В наших общих интересах убедить Китай воздержаться от экономической деятельности, которая поставила бы нас всех в невыгодное положение", - считает министр.

По ее словам, нежелательная для Запада активность Китая касается торговли, инвестиций, климатической политики, для достижения лидирующих позиций на рынке "Китай использует различные недобросовестные торговые практики".

"Нам всем надо побудить Китай отказаться от них. Если мы сможем это сделать, у нас будет больше шансов конкурировать с Китаем на равных, что принесет пользу нашему бизнесу и потребителям", - добавила Йеллен.

По словам главы Минфина США, Запад стал "слишком уязвим" перед странами, которые используют свои позиции на рынках в качестве "геополитического рычага, а также чтобы подорвать рынки ради собственной выгоды".

При этом Йеллен подчеркнула, что западным странам необходимо найти подход во взаимодействиях с Пекином, когда речь заходит об общих интересах.

"Скорее всего, Китай положительно откликнется на это, если не сможет настроить одного из нас против другого", - полагает она.