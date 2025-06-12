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Глава Минфина США подписал указы по санкциям против теневого флота Ирана

Глава Минфина США подписал указы по санкциям против теневого флота Ирана Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что подписал два указа по санкциям против Ирана, которые затронут так называемый теневой флот исламской республики.
Другие страны
12 июня 2025 г. 19:39
Глава Минфина США подписал указы по санкциям против теневого флота Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что подписал два указа по санкциям против Ирана, которые затронут так называемый теневой флот исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава ведомства сообщил на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Сегодня утром я подписал еще два указа, касающиеся иранских санкций. Мы оказываем максимальное давление (на Иран). Мы пытаемся выследить их так называемый теневой флот", - сказал он, не приведя других подробностей.

Напомним, что на прошлой неделе США также ввели санкции против 10 физических лиц и 27 фирм за отмывание средств в пользу Ирана.

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