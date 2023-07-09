Глава Минфина США оценила результаты поездки в Китай

Глава минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китайю

Глава минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китайю

Как передает Report, об этом она заявила в интервью в программе CBS News.

"У меня состоялась очень конструктивная поездка. Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч", - сказала глава минфина.

Йеллен отметила, что провела "около 10 часов встреч", включая разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном, а также вице-президентом Народного банка Китая и главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.

По ее словам, были проведены предметные разговоры о мировой экономике и событиях в экономиках США и КНР, а также о финансовых рынках.