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Глава Минфина США оценила результаты поездки в Китай

Глава Минфина США оценила результаты поездки в Китай Глава минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китайю
Другие страны
9 июля 2023 г. 21:47
Глава Минфина США оценила результаты поездки в Китай

Глава минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китайю

Как передает Report, об этом она заявила в интервью в программе CBS News.

"У меня состоялась очень конструктивная поездка. Меня тепло встретили, и у меня была серия очень содержательных встреч", - сказала глава минфина.

Йеллен отметила, что провела "около 10 часов встреч", включая разговор с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном, а также вице-президентом Народного банка Китая и главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.

По ее словам, были проведены предметные разговоры о мировой экономике и событиях в экономиках США и КНР, а также о финансовых рынках.

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