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Глава Минфина США: Новый раунд переговоров с КНР ожидается в ближайшие недели

Глава Минфина США: Новый раунд переговоров с КНР ожидается в ближайшие недели Новый раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая ожидается в течение нескольких недель.
Другие страны
12 мая 2025 г. 15:54
Глава Минфина США: Новый раунд переговоров с КНР ожидается в ближайшие недели

Новый раунд торговых переговоров между делегациями США и Китая ожидается в течение нескольких недель.

Как передает Report, об этом заявил в интервью телеканалу CNBC министр финансов США Скотт Бессент.

"Предполагаю, что в ближайшие несколько недель мы встретимся снова, чтобы приступить к разработке более всеобъемлющего соглашения", - сказал он.

По его словам, точные детали встречи - дата и место проведения еще не были установлены.

Бессент сказал, что встреча между двумя делегациями в Женеве был обстоятельной, и показала, что китайская сторона серьезно настроена помочь США в пресечении потока наркотиков-прекурсоров.

Отметим, что итогам переговоров делегаций КНР и США в Швейцарии стороны договорились создать механизм торгово-экономических консультаций, а также о взаимном снижении пошлин на 90 дней.

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