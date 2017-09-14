Глава Минфина США хотел полететь в медовый месяц на служебном самолете

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр финансов США Стивен Мнучин минувшим летом запрашивал разрешение на использование самолета американских ВВС для полета в Европу со своей супругой во время их медового месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC, пара намеревалась посетить Шотландию, Францию и Италию.

Как отмечает телеканал, речь идет о специально оборудованном реактивном самолете ВВС США, эксплуатация которого стоит около 25 тыс. долларов в час.

Управление генерального инспектора Минфина сочло такой запрос нецелесообразным и отклонило его.

Как пояснил представитель министерства, требование Мнучина изначально было обусловлено необходимостью предоставления министру быстрых и безопасных средств связи с Вашингтоном.

Однако после рассмотрения заявки «стало очевидно», что с министром можно связаться и другими способами, и в использовании правительственного лайнера ему было отказано.