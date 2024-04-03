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Глава Минфина США 3-9 апреля посетит Китай

Глава Минфина США 3-9 апреля посетит Китай Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где встретится с представителями руководства страны.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 02:08
Глава Минфина США 3-9 апреля посетит Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай, где встретится с представителями руководства страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина.

Как отмечается в документе, Йеллен посетит КНР для проведения "двусторонних встреч и других контактов". Ее визит нацелен на обеспечение "справедливого отношения" к американским сотрудникам и предприятиям, "развитие двустороннего сотрудничества в борьбе" с незаконным оборотом средств, а также на создание "финансовой стабильности", решение климатических проблем и урегулирование вопросов с долгами развивающихся стран.

Во время поездки Йеллен планирует встретиться с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и министром финансов Лань Фоанем. Кроме того, у нее запланировано еще несколько двусторонних встреч, а также консультации с экспертами в области экономики и представителями американского бизнес-сообщества.

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