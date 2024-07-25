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Глава Минфина Молдовы ушел в отставку

Глава Минфина Молдовы ушел в отставку Глава правительства Молдовы Дорин Речан сообщил об отставке с поста министра финансов Петру Ротару.
Другие страны
25 июля 2024 г. 10:47
Глава Минфина Молдовы ушел в отставку

Глава правительства Молдовы Дорин Речан сообщил об отставке с поста министра финансов Петру Ротару.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом написал Речан в Facebook.

"Рад, что Ротару продолжит свою профессиональную деятельность на государственной службе в Национальном банке Молдовы", - отметил он, выразив благодарность министру за его работу.

Это уже пятая отставка в кабинете Речана за последние 12 месяцев. Ранее свои посты покинули глава МВД Анна Ревенко, министры образования и инфраструктуры Анатолий Топалэ и Лилия Дабижа, а также министр окружающей среды Иорданка-Родика Иорданова.

Речан возглавил правительство Молдавии после Натальи Гаврилицы, которая подала в отставку в 2023 году на фоне акций протеста оппозиции.

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