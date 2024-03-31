Глава Минфина Израиля призвал не идти на уступки ХАМАС в соглашении о заложниках

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в воскресенье заявил, что компромиссы на переговорах о возвращении заложников лишь побуждают группировку ХАМАС занимать все более непримиримую позицию.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в воскресенье заявил, что компромиссы на переговорах о возвращении заложников лишь побуждают группировку ХАМАС занимать все более непримиримую позицию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

"Требования к нам быть более гибкими на переговорах, как ранее доказал ход событий, раз за разом, лишь заставляют лидера ХАМАС Яхью Синвара все сильнее ужесточать позицию. Это делает возвращение заложников все более отдаленной перспективой", - говорится в сообщении.

"Я призываю премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стоять твердо перед лицом безответственных требований, которые угрожают государству Израиль и военным целям", - добавил Смотрич.

В последние месяцы родственники заложников и другие граждане не раз блокировали дороги в разных частях Израиля в рамках протестов с требованием вернуть заложников домой. The Times of Israel отмечает, что нынешние заявления Смотрича прозвучали в преддверии четырех дней протестов, которые планируют провести семьи некоторых заложников и оппозиционеры. Некоторые родственники заложников ранее заявляли, что военный способ возвращения похищенных оказался неэффективен.