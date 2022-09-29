Глава Минфина ФРГ: Страна находится в состоянии энергетической войны

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что в настоящее время страна находится в состоянии энергетической войны.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что в настоящее время страна находится в состоянии энергетической войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением он выступил на пресс-конференции в Берлине.

"Мы находимся в состоянии энергетической войны. Ее цель - разрушить то, что люди строили десятилетиями. Мы не можем с этим смириться и будем сопротивляться", - заверил министр.

При этом он подчеркнул, что пришло время запустить возобновляемые источники энергии.

"Часть газохранилищ, которые сейчас заполнены на 90%, должна быть повторно освобождена, чтобы снизить цены на рынке", - пояснил Линднер.

Напомним, что ранее правительство Германии согласовало механизм сдерживания цен на газ для потребителей. На данные меры будет выделен кредит объемом до 200 млрд евро.