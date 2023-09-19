Глава Минфина ФРГ заразился коронавирусом

Министр финансов Германии Кристиан Линднер вслед за главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заразился коронавирусной инфекцией.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер вслед за главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заразился коронавирусной инфекцией.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в финансовом ведомстве.

По информации агентства, тест Линднера на наличие коронавируса оказался положительным. В связи с этим все встречи министра на ближайшие дни пришлось отменить. У главы Минфина наблюдаются легкие симптомы заболевания, он работает из дома.

Ранее газета Bild сообщила, что Писториус из-за коронавирусной инфекции не будет лично присутствовать на встрече контактной группы по военному содействию Украине, которая состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Вместо него в мероприятии примут участие представители оборонного ведомства ФРГ.