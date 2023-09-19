Глава Минфина ФРГ заразился коронавирусом

Министр финансов Германии Кристиан Линднер вслед за главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом заразился коронавирусной инфекцией.
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По информации агентства, тест Линднера на наличие коронавируса оказался положительным. В связи с этим все встречи министра на ближайшие дни пришлось отменить. У главы Минфина наблюдаются легкие симптомы заболевания, он работает из дома.
Ранее газета Bild сообщила, что Писториус из-за коронавирусной инфекции не будет лично присутствовать на встрече контактной группы по военному содействию Украине, которая состоится 19 сентября на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Вместо него в мероприятии примут участие представители оборонного ведомства ФРГ.