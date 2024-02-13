Глава Минфина ФРГ призвал к сотрудничеству с Британией и Францией по ядерному сдерживанию

Министр финансов Германии Кристиан Линднер на фоне заявлений бывшего президента США Дональда Трампа по НАТО высказался за расширение сотрудничества с Великобританией и Францией в области ядерного сдерживания, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер на фоне заявлений бывшего президента США Дональда Трампа по НАТО высказался за расширение сотрудничества с Великобританией и Францией в области ядерного сдерживания.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Пока в мире существует ядерное оружие, Европе также придется придерживаться системы ядерного сдерживания, чтобы не остаться беззащитной перед шантажом авторитарных государств", - написал Линднер в гостевой статье, опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

США, по его словам, делают это посредством своих ядерных гарантий защиты Германии, Польши и Эстонии в случае необходимости.