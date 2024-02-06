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Глава Минфина ФРГ признал, что страна становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост

Глава Минфина ФРГ признал, что страна становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост Германия становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 03:45
Глава Минфина ФРГ признал, что страна становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост

Германия становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии, организованном агентством Bloomberg.

"Министр экономики говорит, что мы больше не конкурентоспособны. Министр финансов говорит, что мы становимся беднее, поскольку у нас нет экономического роста. Мы отстаем", - сказал он.

Это заявление было озвучено всего через несколько часов после того, как Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала новый прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году составит лишь 0,3%, а не 0,6%, как предполагалось ранее.

Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.

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