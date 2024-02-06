Глава Минфина ФРГ признал, что страна становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост

Германия становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост.
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"Министр экономики говорит, что мы больше не конкурентоспособны. Министр финансов говорит, что мы становимся беднее, поскольку у нас нет экономического роста. Мы отстаем", - сказал он.
Это заявление было озвучено всего через несколько часов после того, как Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала новый прогноз, согласно которому рост экономики Германии в этом году составит лишь 0,3%, а не 0,6%, как предполагалось ранее.
Экономика ФРГ переживает серьезный кризис. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%. Эксперты Федерального статистического ведомства Германии отметили по итогам прошлого года снижение покупательной способности населения вследствие роста потребительских цен. По сообщениям СМИ, многие немцы вынуждены были экономить.