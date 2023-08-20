Глава Минфина ФРГ предложил предоставлять €5 млрд в год военной помощи Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил депутатам Бундестага закладывать €5 млрд в год на военную помощь Украине.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил депутатам Бундестага закладывать €5 млрд в год на военную помощь Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Нужно ясно сказать, что мы уже оказали Украине помощь на сумму €22 млрд", - сказал Линднер в Берлине на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ, отметив, что она включает военную и гуманитарную помощь, в том числе по приему, размещению и уходу за беженцами. "На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму €5 млрд ежегодно в качестве военной поддержки", - отметил он.