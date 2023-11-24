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Глава минфина ФРГ отправил на пенсию госсекретаря на фоне проблем с бюджетом

Глава минфина ФРГ отправил на пенсию госсекретаря на фоне проблем с бюджетом Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер принял решение отправить на пенсию своего госсекретаря по бюджету Вернера Гатцера на фоне блокировки бюджетных €60 млрд и заморозки финансирования некоторых проектов.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 20:19
Глава минфина ФРГ отправил на пенсию госсекретаря на фоне проблем с бюджетом

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер принял решение отправить на пенсию своего госсекретаря по бюджету Вернера Гатцера на фоне блокировки бюджетных €60 млрд и заморозки финансирования некоторых проектов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства, он уйдет к 31 декабря.

Линднер поблагодарил Гатцера "за многолетнюю службу в министерстве финансов" и отметил, что он имеет выдающиеся заслуги перед страной. Новым госсекретарем по бюджетным вопросам станет Вольф Ройтер, который сейчас руководит в ведомстве отделом финансовой политики и фундаментальных экономических вопросов.

65-летний Гатцер долгие годы считался архитектором бюджетов Германии. Он занимал пост госсекретаря с небольшим перерывом в 2018 году с 2005 года.

Издание Der Spiegel отмечает, что кадровое решение Линднер принял "в щекотливый момент". Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Олафа Шольца после прихода к власти направило €60 млрд, которые согласно допбюджету 2021 года предназначались для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости соблюдать строгую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, и именно во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.

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