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Глава Минфина ФРГ оценил дефицит госбюджета на 2024 год в €17 млрд

Глава Минфина ФРГ оценил дефицит госбюджета на 2024 год в €17 млрд Правительство Германии должно изыскать €17 млрд для закрытия "дыры" в госбюджете на 2024 год.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 01:55
Глава Минфина ФРГ оценил дефицит госбюджета на 2024 год в €17 млрд

Правительство Германии должно изыскать €17 млрд для закрытия "дыры" в госбюджете на 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире телеканала ZDF.

"Сейчас я исхожу из того, что применительно к бюджету на 2024 год потребуется принять меры примерно по €17 млрд", - сказал глава Минфина. Он отметил, что общий объем федерального бюджета составит €450 млрд, и не стал говорить о "бюджетном кризисе".

"Это означает, что сейчас нужно заново, быстро и тщательно принять решение. Но государство совершенно дееспособно", - заметил Линднер.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены в госбюджете на 2021 год на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца после прихода к власти перераспределило их в новый фонд.

Суд постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

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