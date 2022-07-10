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Глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

Глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Министр финансов Великобритании Надим Захави объявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и намерен занять кресло премьер-министра королевства после отставки Бориса Джонсона.
Другие страны
10 июля 2022 г. 02:16
Глава Минфина Британии выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

Министр финансов Великобритании Надим Захави объявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и намерен занять кресло премьер-министра королевства после отставки Бориса Джонсона.

Как передает Report, его слова приводит издание Evening Standard.

Захави напомнил, что, «выйдя из Евросоюза, Великобритания стала свободной страной» и призвал не забывать о «возможностях, которые открылись вместе с Брекситом».

«Если маленький мальчик, который приехал в страну в возрасте 11 лет, не зная ни одного слова на английском языке, может служить на высоких постах в правительстве Ее Величества и участвовать в гонке за пост премьер-министра, то все возможно», — заявил Захави.

Он также пообещал «стабилизировать корабль» на посту премьер-министра и уладить ситуацию после скандальной отставки Джонсона.

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